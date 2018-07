670 soldater savnes efter jihadist-angreb i Nigeria

Nigerianske skolepiger venter på at mødes med Nigerias præsident, Muhammadu Buhari, i Abuja, efter at de blev sat fri i marts. De blev bortført af Boko Haram fra deres skoler i det nordøstlige Nigeria. Mange elever i området nægter at vende tilbage på grund af frygt for Boko Haram. Foto: Philip Ojisua (arkiv)/Ritzau Scanpix