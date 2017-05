70 kostbare sekunder for Danmark

KÖLN: Rusland er fortsat en uoverkommelig modstander for det danske ishockeylandshold, der med 0-3-nederlaget torsdag eftermiddag tabte for tiende gang i ti VM-kampe mod supermagten.

Et resultat, der ikke kan komme bag på nogen, og som fastholder Jan Karlssons tropper på gruppens næstsidsteplads efter fire af syv kampe.

Når spillerne ser tilbage på kampen i Lanxess Arena, vil de forbande de 70 frygtelige sekunder i slutningen af anden periode, der bliver det, man vil huske kampen for.

70 sekunder, som spolerede helhedsindtrykket af en enormt disciplineret dansk indsats, og som formentlig også ødelagde noget af oplevelsen for den velspillende VM-debutant George Sørensen, der havde fået chancen i målet.

Landstræneren kan kun være tilfreds med den måde, danskerne i kampens øvrige næsten 59 minutter gjorde spillet simpelt, spillede uden risiko og undgik de mange udvisninger, der har skæmmet de tidligere kampe.

Alle fire kæder var i brug, og ingen faldt igennem mod de hurtige og tekniske fremragende russere.

I målet var George Sørensen vågen fra start, og hans sprællerier var i næsten to perioder med til at frustrere de russiske storfavoritter.

Danmark var aldrig tidligere sluppet fra en første periode uden russiske scoringer i en VM-kamp, så at Sørensen holdt pucken ude af buret i 35 minutter, er nærmest historisk.

Sørensen blev hyldet af de danske fans bag målet, men som frygtet holdt bolværket ikke i 60 minutter, og da først russerne fik brudt den danske modstandskraft, gik det stærkt.

På 1 minut og 10 sekunder sendte Bogdan Kiselevich, Sergei Plotnikov og Nikita Gusev tre pucke ind bag Sørensen, mens man begyndte at frygte for, at det alligevel skulle ende med en alvorlig øretæve.

Det gik så stærkt, at halspeakeren i Lanxess Arena ikke var færdig med at annoncere den foregående målscorer på tre sprog, før han blev overdøvet af nye jubelbrøl fra den russiske koloni på tribunerne.

De danske spillere må have været rundt på gulvet i pausen mellem anden og tredje periode, fordi de egentlig havde ydet en fin præstation, men ikke havde noget bevis for det med stillingen 0-3 på måltavlen.

De fik dog samlet sig og slap fornuftigt fra en tredje periode, hvor russerne igen var gået et halvt gear ned i tempo og havde en tendens til at bruge for mange afleveringer i forsøget på at spille danskerne rundtossede.

I forhold til sidste års 1-10-nederlag til samme modstander er der langt mere positivt at tage med fra kampen, og der bliver ikke brug for nogen stor mental genoprustning inden næste kamp mod Tyskland fredag aften.

/ritzau/