700 ældre hoteller i Danmark er ikke ordentligt brandsikre

BRANDSIKKERHED: I september sidste år brændte det historiske badehotel i Svinkløv i Nordjylland ned til grunden på ganske få timer.

Nu viser en opgørelse fra Danske Beredskaber, at over 700 overnatningssteder i Danmark, der er opført før 2007, ikke har ordentlig brandsikkerhed.

- Jeg vidste godt, at det stod skidt til med brandsikkerheden på mange ældre overnatningssteder i Danmark. Men jeg er faktisk rystet over, at tallet er så højt, udtaler Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, i en pressemeddelelse.

Danske Beredskabers vurdering er, at overnatningssteder med kun en etage skal have et simpelt varslingsanlæg i hvert soverum.

Det betyder, at der bør være en røgalarm eller en brandalarm, som hyler, hvis gæsterne skal forlade værelset. Det er ikke tilfældet for 124 ud af 275 ældre enkeltetages overnatningssteder i Danmark.

Når det kommer til hoteller på flere etager, bør der være et automatisk brandalarmeringsanlæg, som virker i alle rum. 615 ud af 837 ældre overnatningssteder opfylder ikke den anbefaling.

- Når et overnatningssted har mere end én etage, er det vores klare faglige vurdering, at der til enhver tid bør være installeret som minimum et automatisk brandalarmeringsanlæg, så man også varsles, selv om man ligger og sover på en helt anden etage, end hvor det brænder, siger Bjarne Nigaard.

Selv om Danske Beredskaber anbefaler, at alle overnatningssteder opgraderes med brandtekniske installationer, skal overnatningsstederne ifølge loven kun leve op til den standard, der blev krævet på det tidspunkt, hotellet blev opført.

/ritzau/