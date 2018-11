72-årig dømt for at have børneporno på computer

BRØNDERSLEV: En 72-årig mand er blevet idømt 20 dages betinget fængsel for besiddelse af børneporno.

Det oplyser anklager Linnea Vilsbøll.

På baggrund af et tip ransagede politiet mandens bopæl i Brønderslev i august sidste år, og her fandt de en bærbar computer, hvor der lå 45 pornografiske billeder af personer under 18 år.

I Retten i Hjørring erkendte den 72-årige, at billederne var hans.

Udover den betingede fængselsdom, blev den 72-årige frakendt retten til at beskæftige sig med børn både erhvervsmæssigt og i forbindelse med fritidsaktiviteter.