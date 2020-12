72 soldater fra dansk smitteskib isoleret i Frederikshavn

KØBENHAVN:De 72 besætningsmedlemmer på Søværnets inspektionsskib "Thetis" har måttet skifte den friske søluft ud med en isolationstilværelse på flådestationen i Frederikshavn.

Ni af søfolkene har vist sig at være smittet med coronavirus, og mindst to andre udviser symptomer på at være smittede, oplyser Forsvaret til Ritzau.

"Thetis" drog i slutningen af november nordpå for at indgå i Arktisk Kommandos rutinemæssige patruljering i Nordatlanten.

Men knap to uger på vej konstaterede skibets læge det første tilfælde af den virus, som ingen har lyst til at have om bord.

En test af besætningen ved ankomst til Færøerne viste, at yderligere otte var smittet, og så så Forsvaret ingen anden udvej end at sende "Thetis" retur til Frederikshavn.

Her ankom det 112 meter lange krigsskib tirsdag, hvorefter alle besætningsmedlemmer blev isoleret, indtil de har fået svar på en ny runde af test.

Hvordan den uønskede passager er kommet om bord er uvist, men den har sandsynligvis været med hele vejen.

- Smitten er formodentlig kommet med om bord ved afgang fra Frederikshavn, på trods af alle vores forholdsregler. Men vi ved det ikke, skriver Forsvaret i en mail.

Færøerne var første stop på togtet, og de danske soldater har hverken været i land på øgruppen eller haft kontakt til udefrakommende på skibet.

Efter testen af besætningen venter en solid rengøring af hele skibet, før "Thetis" efter planen hurtigst muligt bliver sendt nordpå igen.

Søværnets chef, kontreadmiral Torben Mikkelsen, ærgrer sig i en pressemeddelelse over sagen:

- Det er ærgerligt, men ikke uventet, at covid-19 også forstyrrer vores operationer, lige som det har ramt resten af samfundet.

- Vi har ikke tidligere haft covid-19 om bord på vores skibe i Nordatlanten. I den konkrete situation giver det bedst mening at tage skib og besætning hjem, så vi kan tage hånd om situationen her.

"Thetis" er et af Søværnets fire inspektionsskibe, der løbende indgår i Arktisk Kommandos suverænitetshåndhævelse af Færøerne og Grønland samt bistår med søredning og fiskeriinspektion i Nordatlanten.

/ritzau/