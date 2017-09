75.000 grønne mælkekasser har fundet vej tilbage til Arla

DANMARK: Børnehavers legepladser og bagenden af knallerter prydes landet over af de grønne og velkendte mælkekasser.

Men hver gang en mælkekasse bliver brugt til andet end at transportere mælk i og ikke bliver returneret, koster det mejeriproducenten Arla penge og belaster miljøet.

Derfor satte Arla sidste år en kampagne i værk, der skulle få folk til at levere nogle af de 300.000 kasser tilbage, som Arla mister hvert eneste år.

Nu er det lykkedes mejerigiganten at få mellem 75.000 og 80.000 af deres kasser tilbage.

- Det er et meget fint resultat, og det opfylder vores mål, siger Jesper Skovlund, pr-ansvarlig i Arla Danmark.

Hvert år koster de bortkomne mælkekasser Arla knap syv millioner kroner.

Derudover svarer miljøbelastningen fra den ekstra produktion af mælkekasser til et års elforbrug for en hel lille landsby, forklarer Jesper Skovlund.

- Arla er ejet af landmændene, og det er jo ikke en optimal måde at bruge vores penge på, siger Jesper Skovlund.

De mange mælkekasser på legepladser og i sandkasser udgør derudover en sikkerhedsrisiko, forklarer han.

- Mælkekasser er ikke sikkerhedsgodkendte og bliver ofte brugt på legepladser til at bygge tårne af. Der er så en risiko for, at børn kan falde ned og slå sig, siger Arlas pr-ansvarlige.

Mælkekassekampagnen har kørt siden november sidste år i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

For hver tilbageleveret mælkekasse har mejeriproducenten doneret én krone til Danmarks Naturfredningsforening.

Ved Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling i år har Arla også ytret ønske om at få returneret så mange af de velkendte grønne mælkekasser som muligt.

Her har børn og unge fra 2000 skoler og institutioner landet over søgt efter og indsamlet blandt andet øldåser, mademballage og plast for at rydde op i grønne områder og sætte fokus på henkastet affald.

I den anledning satte mejeriet to gange 25.000 kroner på højkant som tak for hjælpen med indsamlingen.

Vinderne blev Bakkegårdsskolen og Todbjerg Børnehus tæt på Aarhus, som nu se kan frem til en opgradering af legepladsen.

/ritzau/