75-årig knivdræbt - politi betragter det som en familietragedie

SKØRPING: En 75-årig mand er fredag blevet dræbt af knivstik på en adresse på Blenstrupvej i Skørping. En 54-årig mand er livsfarligt såret af knivstik.

Det oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Politiet rykkede massivt ud, da de fik en melding om knivstik omkring klokken 12.10. Da politiet ankom til stedet fandt man den dræbte og den sårede i huset.

Ifølge Nordjyllands Politi ligger der formentlig en familietragedie bag knivdrabet.

- Den indledende efterforskning har vist, at den dræbte og den sårede er i familie med hinanden, og vi betragter derfor drabet som en familietragedie, siger Frank Olsen der ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Den 54-årige sårede mand er kørt på sygehuset til behandling, men er i kritisk tilstand.

Politiets teknikere arbejder fredag på stedet for at sikre spor. Den fremadrettede efterforskning skal nu forsøge at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring drabet - herunder et muligt motiv.