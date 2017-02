Regeringen rydder op i ældreplejen for at forhindre konkurser

Børne- og familiegruppen under Rebild-guiderne har flere arrangementer i støbeskeen i de kommende ferier, blandt andet "grøn sløjd" i påsken og "nak og æd" i sommerferien. Arrangementerne vil løbende blive slået op på Rebildporten med info om tidspunkt, indhold og tilmelding.

Rebild Guidelaug blev stiftet i november 2016 og består af godt 30 nyuddannede og en håndfuld "gamle" Rebild-guider. Guiderne kommer til at tage sig af bestilte ture i bakkerne for de besøgende til området og forskellige åbne arrangementer og guideture i ferierne.

Mange af børnene havde ikke prøvet at være i skoven i mørke, og det gav grobund for god snak om, hvad der egentlig sker derude, når det er mørkt. Om hvordan dyrene bruger deres sanser på andre måder, end vi mennesker gør, men også om hvordan tingene tager sig helt anderledes ud, når der er mørkt.

Derefter gik turen med guide ned igennem den mørke skov, hvor de krogede træer dannede rammen om en hyggelig - og måske også lidt uhyggelig - vandretur. Turen sluttede midt i bakkerne, hvor der var lagt an til et løb med poster omhandlende de nataktive dyr i skoven. Det hele blev afsluttet med en kop varm kakao, inden turen igen gik hjemad.

Turene var første indspark fra Rebild-guidernes børne-og familiegruppe, der har sat sig for at lave aktiviteter henvendt til familier med udgangspunkt fra Rebildporten, Rebild Kommunes primære turistkontor.

REBILD: De nyuddannede Rebild-guider havde i samarbejde med Rebildporten indbudt børn og voksne til lygtetur i Rebild Bakker i vinterferien, og i alt havde 75 deltagere valgt at trodse vejret og mørket.

