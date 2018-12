75 udlændinge lever på tålt ophold i Danmark

KØBENHAVN: Rekordmange udlændinge befinder sig i Danmark på såkaldt tålt ophold.

Det viser en opgørelse ifølge tv2.dk.

75 personer er i øjeblikket på tålt ophold. For ti år siden var tallet 18 personer.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil omdanne øen Lindholm i Stege Bugt til et nyt udrejsecenter for blandt andre udlændinge på tålt ophold og udvisningsdømte kriminelle.

- Det gode ved øen Lindholm er, at vi får bedre styr på disse mennesker - og det tror jeg samlet set er i det danske samfund interesse, siger udlændingeordfører Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti til tv2.dk.

Personer på tålt ophold er udelukket fra at få asyl, fordi de har begået kriminalitet i Danmark eller andre alvorlige handlinger eller forbrydelser i hjemlandet.

Når de opholder sig i Danmark, skyldes det, at de ikke kan udsendes, da de ved en tilbagevenden risikerer at blive udsat for eksempelvis dødsstraf eller tortur.

Listen viser ifølge tv2.dk, at 18 af de 75 personer på tålt ophold har begået narkokriminalitet, mens 12 har begået voldtægt, voldtægtsforsøg eller andre sædelighedsforbrydelser.

Otte personer er dømt for drab eller drabsforsøg.

En gennemgang af listen viser, at en del udlændinge har været på tålt ophold i en lang årrække. 15 personer har således været på tålt ophold i mere end ti år.

Den person, der har været på tålt ophold i længst tid, er en statsløs tyrker, der er blevet dømt for narkokriminalitet og har siddet syv år i fængsel. Han har siden sin løsladelse været på tålt ophold i hele 22 år.

Øen Lindholm har hidtil været hjemsted for en afdeling for virusforskning under DTU Veterinærinstituttet.

Planen er, at DTU i løbet af 2019 flytter fra de eksisterende bygninger. Herefter venter et større oprydningsarbejde, før øen i løbet af 2021 vil kunne tage imod de første beboere.

/ritzau/