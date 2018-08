750 campister i Frankrig reddet fra vandmasser

Redningsfolk i det sydlige Frankrig har torsdag reddet 750 campister i sikkerhed, efter at voldsomt regnvejr fik de nærliggende floder til at gå over deres bredder.

Efter længere tids varme blev den nordlige del af regionen Gard torsdag pludselig meget våd, efter et voldsomt regnvejr.

Særligt floderne Ceze og L'Ardeche, der kommer ned fra henholdsvis Cévennes- og Massif Central-bjergkæden, blev hurtigt fyldt og gik over deres bredder.

Også andre floder, der kommer ned fra Cévennes-bjergkæden, blev oversvømmet af regnvandet.

De store mængder vand fik redningsarbejdere til at komme fem campingpladser til undsætning i nogle tilfælde i helikopter.

Thierry Dousset, der er embedsmand i regionen, fortæller til den franske tv-station BFM-TV, at 750 personer er fløjet fra campingpladserne. Ifølge tv-stationen er en 70-årig tysker savnet.

Tyskeren befandt sig angiveligt i sin campingvogn, da vognen blev slæbt med af vandmængderne.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er campingvognen siden fundet "tom og i mange stykker". Dykkere deltager ifølge en AFP-journalist på stedet i søgningen efter den 70-årige tysker.

Ifølge Thierry Dousset søger myndighederne at få bekræftet, at han var i vognen, da den blev slæbt væk af vandet.

Ifølge myndighederne i regionen er fire tyske børn indlagt at være blevet nedkølet. 10 andre er behandlet for mindre skader.

Borgmesteren i byen Bagnols, Jean-Yves Chapelet, forklarer, at der er mange hollandske turister, som var blevet evakueret.

I den nærliggende by Saint-Julien-de-Peyrolas blev 119 børn ikke evakueret, men i stedet sendt i et beskyttelsesrum.

Arbejdet med at komme frem til alle potentielt nødlidende besværes af, at flere af området veje er spærret. 17.00 hjem i området er desuden uden strøm.

/ritzau/AP