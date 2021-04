755 nye coronatilfælde - indlagte falder med 13 til 208

DANMARK:Der er det seneste døgn registreret 755 nye coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut lørdag.

Det er sket på baggrund af 192.992 PCR-prøver. Det er prøvemetoden med en vatpind i halsen, som regnes for den mest pålidelige.

Positivprocenten - andelen af de smittede blandt de testede - er 0,39 og holder niveauet fra de seneste uger.

Antallet af indlagte falder med 13 til 208 personer.

Af de indlagte er der 38 coronapatienter på intensivafdelinger, og heraf får 28 hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er samtidig sket 27 nye indlæggelser, så faldet i det samlede antal indlagte vidner om, at der er en del af de indlagte, som er udskrevet op til weekenden.

Isik Somuncu Johansen er professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Hun ser lørdagens tal som udtryk for, at epidemien er under kontrol.

- Det ser meget stabilt ud. Vi har ligget længe på det her niveau, mens der andre steder i verden er en tredje bølge i gang.

- Selvfølgelig er der stadig en lille risiko for, at tallene vil stige efter påskens sammenkomster. Det vil vi muligvis se effekten af i næste uge. Men jeg tvivler på, det bliver en stor effekt, siger Isik Somuncu Johansen.

Det er udrulningen af vacciner, der ifølge professoren er en af hovedårsagerne til, at vi ikke har set voldsomt stigende smittetal.

- Vi er godt i gang med at vaccinere de ældre og sårbare grupper. Vi tester meget og opdager smitten hurtigt, siger professoren.

På infektionsmedicinsk afdeling på sygehuset i Odense er der ifølge professoren "et par coronaindlæggelser" om dagen.

- Det er under meget stabile forhold, og det er en situation, vi sagtens kan håndtere, siger hun.

Der er i lørdagens opgørelse registreret yderligere tre coronarelaterede dødsfald.

Samlet set er 2439 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har haft påvist covid-19, siden epidemien ramte landet i februar sidste år.

851.684 personer - svarende til 14,6 procent af befolkningen - har nu fået mindst ét vaccinestik mod covid-19.

Heraf har 440.335 - svarende til 7,5 procent - fået begge stik og anses for færdigvaccineret.

