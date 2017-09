8 ud af 10 sælger villaen på under et år

DANMARK: Når sælgeren har besluttet at sætte villaen til salg, så er beslutningen ofte ledsaget af drømmen om, at den bliver solgt hurtigt. For når beslutningen er taget, vil de fleste også gerne lægge flytteplaner og købe nyt.

Heldigvis går det hurtigt for langt de fleste. Den gennemsnitlige salgstid på huse i Danmark er omkring seks måneder, og fælles for 8 ud af 10 sælgere er, at de sælger villaen på under et år. Det viser nye tal fra Boligsiden.dk

- 83 procent af alle solgte villaer i Danmark i de seneste 12 måneder er solgt på mindre end et år. Det vidner om en god gennemstrømning i markedet, og det er godt for både køber og sælger, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Bor du i Region Hovedstaden er der imidlertid endnu flere, der får solgt villaen hurtigt. Således sker 92 procent af alle villasalg her i løbet af det første år, mens Region Syddanmark har landets laveste andel med 78 procent.

- Der er kun meget små forskelle mellem fire af regionerne, mens Region Hovedstaden skiller sig lidt ud med den klart højeste andel. Og ser vi nærmere på de enkelte kommuner, er der nogle steder i hovedstadsområdet, hvor næsten alle villaer bliver solgt hurtigt. I Tårnby Kommune bliver hele 98 procent af villaerne handlet på under et år, siger Birgit Daetz.

Til sammenligning ligger Københavns Kommune på 96 procent, mens Aarhus Kommune har en andel på 90 procent. De laveste andele har sælgerne i Læsø og Struer kommuner. Her bliver henholdsvis 52 og 59 procent af villaerne solgt på under et år.