80-årig cykler til Paris

ASAA: - De har aldrig før haft en 80-årig med, så jeg stiller da gerne op igen.

Vognmand, tidligere folketingsmedlem Christian Jensen fra Asaa er ældste deltager i årets Team Rynkeby - endda på landsplan - blandt de små 2000 deltagere.

Lørdag sætter han sig på cyklen, og sammen med de andre ca. 50 på det nordjyske hold, er målet Paris lørdag 7. juli.

Alle Team Rynkeby-cyklister samledes 10 kilometer uden for Paris, og cykler i samlet trop via Champs-Élysées til Triumfbuen.

Christian Jensen var med for første gang for fem år siden, hvor han endda cyklede med et brækket kraveben efter et styrt i et træningsløb.

Han er i god form, siger han. Han har nemlig deltaget i alle træningsløb op til den ca. 1500 kilometer lange tur.

- Undervejs overnatter vi på hotellet, og vi skal nok tidligt i seng, mener Christian Jensen. Som regel cykles fra ved 8-tiden til ved 18-tiden. Den længste etape er på over 200 kilometer.

- Da jeg cyklede første gang for fem år siden, skortede det ikke på henvendelser fra familiemedlemmer, om jeg nu kunne klare det. Og jeg vil give mig selv den 80-års fødselsdagsgave at gennemføre igen.

- Jeg søgte i tre år om at komme med på Team Rynkeby, og først for fem år siden gav ansøgningen så gevinst.

Foruden at deltage i de fælles træningsture, træner han også for sig selv.

Det nordjyske team ledes af Peter Erik Jensen, Ø. Brønderslev, der til dagligt er bilsynsmand i Hjørring.