80 brandfolk kæmper mod voldsom brand på Holbæk Sygehus

80 brandfolk og 20 brandbiler er natten til onsdag sat ind for at slukke en omfattende brand på Holbæk Sygehus.

Det oplyser Vestsjællands Brandvæsen.

Der er ingen meldinger om personskade, men branden har spredt sig og omfatter 4000 kvadratmeter af hospitalet.

- Branden er startet i vaskeriet og har så bredt sig til lagerlokaler og en administrationsbygning. Der er ingen personskader, men omfattende bygningsskader, siger beredskabschef Lasse E. Hansen.

Der er ikke brand i patientafdelingen, og der er derfor ikke foretaget evakueringer.

Brandvæsenet modtog alarmen kort før midnat.

- Her klokken lidt i tre er branden under kontrol, men vi forventer, at slukningsarbejdet varer til op ad formiddagen, siger Lasse E. Hansen natten til onsdag.

Beredskabschefen kan endnu ikke sige noget om, hvordan branden er startet.

- Vi har ingen idé om, hvordan branden er brudt ud. Vi kan kun sige, at den er startet i vaskeriet, siger han.

Det personale, der var til stede i vaskeriet, da branden brød ud, kom selv ud i sikkerhed. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Der har ikke været personer til stede i administrationen, men personalet i vaskeriet var kommet ud af egen drift, da vi nåede frem, fortæller vagtchef ved politiet Thomas Jørgensen.

Røgen fra branden er ikke farlig, og det har derfor ikke været nødvendigt at evakuere personer i nærheden, oplyser brandvæsenet.

Politiet har afspærret området omkring sygehuset og vil være til stede, indtil branden er slukket.

/ritzau/