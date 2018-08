Slagterigigant skal bruge masser af nye folk i Nordjylland

SÆBY: Antallet af slagtegrise i Danmark er lige nu på vej op. En ny prognose viser, at Danish Crown det kommende halve år skal slagte 300.000 grise mere end hidtil ventet, og det baner vej for ansættelse af 150 slagteriarbejdere, hovedparten, nemlig 80, i Sæby.

Det skriver slagterikoncernen i en pressemeddelelse.

- Det er fantastisk dejligt, at vi har udsigt til at få flere grise til vores slagterier. Det har vi sukket efter, så det er meget positivt, at udviklingen går den vej. Vi har alt for længe oplevet, at vi måtte skære vores kapacitet ned, fordi vi manglede grise, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork.

Han glæder sig over, at det giver nye arbejdspladser. De 300.000 ekstra grise, som ventes at blive sendt til slagtning, skaber ud over de 80 nye job i Sæby mellem 30 og 40 job i Herning og cirka 35 i Ringsted.

Det er kun tre uger siden, Danish Crown kunne fortælle, at der oprettes 100 nye produktionsarbejdspladser i Blans ved Sønderborg som følge af en ny produktion til det japanske marked.

- Det er mange nye medarbejdere, vi alt i alt skal ud at finde, men heldigvis er der i øjeblikket god interesse for at arbejde på et slagteri. Vi har fået over 80 uopfordrede ansøgninger til de 100 nye jobs på slagteriet i Blans, så jeg er fortrøstningsfuld i forhold til at få stillingerne besat, siger Per Laursen.

I Sæby tages slagtekæde nummer to i brug om aftenen, og som følge deraf vokser aktiviteterne i udbening, pakkeri og udlæsning også.

I Herning skal udvidelsen af medarbejderstaben bruges til de stadigt flere specialgrise, som Danish Crown håndterer. Herning er specialiseret i de mindre produktioner, der kræver mange skift, og som betyder, at det er en kompleks affære at holde styr på de mange forskellige typer af kød, der kører gennem fabrikken.

I Ringsted er udvidelsen af produktionen to-delt. Japan-afdelingen skal bruge cirka 15 mand, og så skal der bruges cirka 20 medarbejdere i udbeningsafdelingen.

Den nye produktion i Blans til Japan startes først op sidst på året, men oplæring af nye medarbejdere begynder i løbet af den kommende måned. Ringsted er klar allerede i slutningen af september, mens udvidelserne i Sæby og Herning træder i kraft senest i begyndelsen af oktober.