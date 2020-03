81-årig dansker er død med coronavirus

KØBENHAVN:Det er det første dødsfald relateret til coronavirus, som Region Hovedstaden har haft. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Den 81-årige var indlagt på Herlev Hospital for flere alvorlige sygdomme og blev i løbet af indlæggelsen testet positiv for corona og døde altså lørdag.

Regionen skriver ikke, om dødsfaldet direkte kan kobles til corona, men at det er første dødsfald i Region Hovedstaden relateret til virusset.

Regionen har ikke yderligere kommentarer til dødsfaldet og henviser til pressemeddelelsen.

Lørdag er antallet af bekræftede smittetilfælde i Danmark 827 personer. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Ved seneste opdatering lørdag klokken 11 havde styrelsen ikke registreret nogen dødsfald.

Statens Serum Institut oplyser, at dødsfaldet kommer til at indgå i statistikken over coronadødsfald.

- Det er klart, at det vil indgå i statistikken, da vedkommende er testet positiv for Covid-19 (coronavirus, red.), siger faglig direktør hos Statens Serum Institut Kåre Målbak.

- Men det er ikke det samme som at sige, at vedkommende er død af virusset, siger han til TV2.

Det personale, som har været så tæt på den 81-årige, at der er risiko for smitte, er blevet sendt hjem i karantæne.

Samtidig er to patienter blevet sendt i isolation. De har indtil videre ikke vist symptomer på virusset.

Natten til torsdag døde en 80-årig person i Nordjylland efter et hjerteanfald.

Efter dødsfaldet blev personen konstateret smittet med coronavirus, men myndighederne har ikke kunne relatere dødsfaldet til virusset.

Det reelle antal af smittede i Danmark vurderes at være højere end de 827.

Det hænger sammen med, at de danske myndigheder torsdag skiftede strategi i kampen mod virusset.

Fokus er nu på at finde de mest syge patienter.

Hvis man kun har milde symptomer, bliver man ikke testet, men derimod bedt om at blive hjemme og ikke smitte andre. Derfor vil der være personer, som er smittede, men ikke indgår i tallene.

Ifølge Sundhedsstyrelsen risikerer op 580.000 danskere i et realistisk scenarie at blive smittet med coronavirus i første bølge af sygdommen.

Mellem 1680 og 5600 danskere risikerer at miste livet i løbet af hele epidemiperioden.

Myndighederne forventer dog, at dødstallet vil lande i den lave ende af intervallet.

