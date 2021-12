83-årig kvinde har mistet livet i ulykke i Nordjylland

HJØRRING:En 83-årig kvinde er død i en trafikulykke onsdag morgen på Ringvejen mellem Hjørring og Bjergby.

Kvindens pårørende er underrettet.

Tre køretøjer var involveret i ulykken, der skete i forbindelse med en overhaling.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund fortæller, at ulykken skete i forbindelse med, at en 58-årig mand overhalede en bil med en kvinde og et barn.

- Den overhalende bil rammer frontalt sammen med en modkørende bil, der bliver ført af den 83-årige kvinde, fortæller vagtchefen.

Foto: Jan Pedersen

Den 58-årig mand er kørt til behandling på Aalborg Universitetshospital, men er uden for livsfare.

- Både barnet og kvinden slap uskadt fra ulykken, og deres bil havde kun fået mindre skrammer, lyder det fra vagtchefen.

Nordjyllands Politi fik meldingen om ulykken klokken 09.47. Ringvejen var spærret efter ulykken, men ved middagstid er der ryddet op på stedet. En bilinspektør har også været på stedet for at klarlægge årsagen.