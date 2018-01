85 civile er dræbt i belejret syrisk by

FN's menneskeretschef, Zeid Ra'ad al-Hussein, kommer onsdag med en opfordring om at passe på de civile i Syrien, efter at adskillige er dræbt i landet på kort tid.

Alene i det østlige Ghouta i Syrien, der er en forstad til Damaskus, er 85 civile dræbt siden 31. december.

Ghouta er en oprørskontrolleret enklave, der er under belejring.

- I det østlige Ghouta, hvor en lammende belejring har forårsaget en humanitær katastrofe, bliver indbyggerne ramt dag og nat af luftangreb fra jorden og fra luften, siger Zeid Ra'ad al-Hussein i en udtalelse.

Han understreger samtidig, at alle parter i konflikten er forpligtet under international lov til at skelne mellem civile mål og militære.

I Ghouta lever mere end 400.000 personer under regeringsstyrkers belejring.

Senest onsdag blev mere en tyve personer dræbt i et bombardement af det østlige Ghouta.

- Lidelserne for folket i Syrien har ingen ende, siger Zeid Ra'ad Al Hussein.

Zeid Ra'ad Al Hussein udtrykker også stor bekymring over situationen i Idlib, hvor mere end 2,6 millioner syrere opholder sig. Inklusive 1,1 million personer der er flygtet fra andre steder i landet.

Også her har regeringsstyrker indledt en offensiv mod oprørsstyrkerne.

- I Idlib er angrebene på jorden og luftangrebene eskaleret. Mens regeringen bevæger sig hurtigt i sin offensiv og får momentum, bliver sikkerheden for de hundredtusindvis af civile sat på spil, siger han.

I deres offensiv har de regeringstro styrker onsdag nået en oprørskontrolleret luftbase, som oprørere tog kontrol over i 2015.

Abu Zuhour-luftbasen har været et af hovedmålene for en regeringsoffensiv, der startede i oktober.

I den offensiv forsøger den syriske regering at sikre en forbindelse mellem den syriske hovedstad, Damaskus, og den nordlige by Aleppo.

