- Det gør det på alle os 21 kommunalpolitikere. Det gør det også, når jeg får besøg på kontoret af tre unge mænd fra Nordmors, der fortæller, hvor meget arbejde, de har lagt i deres huse. Men vi er i gang med at screene, hvor der eventuelt kan stå møller, og jeg tror, vi kan melde et svar ud i april, sagde Hans Ejner Bertelsen.

En forkølet borgmester forsikrede, at fremmødet og de mange underskrifter gør indtryk på ham:

Det var Birthe Jensen, formand for Redsted Beboerforening, der overrakte underskrifterne. Det skete med udsigt til Thissingvig og de arealer, hvor der er søgt om opstilling af tre mølleprojekter, som fortsat er aktuelle i forhold til arbejdet med Morsø Kommunes vindmølleplan.

Aktivister i og omkring beboerforeningerne i Øster Assels og Redsted havde inviteret den samlede kommunalbestyrelse, hvoraf flere, ud over borgmesteren, havde taget imod invitationen og var dukket op.

REDSTED: 150 morsingboer var mødt op på Nøråvej onsdag eftermiddag for at overrække Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) ikke færre end 850 underskrifter imod opstilling af store vindmøller på Mors.

