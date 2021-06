86 årig kirkesanger er langt fra klar til pension

VANG/THISTED:En dag i 1971 besøgte formanden for menighedsrådet i Vang i det vestlige Thy det lokale andelsmejeri. Det var mejeribestyrerens kone, Jytte Sandal, han ville tale med.

I sognet vidste de, at hun havde en god sangstemme. Så var det ikke noget for hende at blive ny kirkesanger?

- Det kan jeg da ikke, jeg har jo ingen uddannelse, svarede Jytte Sandal - som dog som ung havde hun været medlem af kirkekoret hjemme i Hornslet på Djursland, hvor hun voksede op.

Hun var uddannet manufakturhandler, men blev hjemmegående, efter at hun og Svend Sandal var blevet gift. Hun passede parrets tre døtre og var medhjælper for sin mand - og havde det godt med det.

Men Jytte Sandal sagde ja til at blive kirkesanger. På prøve.

- Den er aldrig holdt op, den prøvetid, siger hun- efterfulgt af et af de latterudbrud, som kommer let til den 86-årige kirkesanger i Vang Kirke. I morgen, 21. juli, har hun 50 års jubilæum i embedet.

Jytte Sandal har 50 års jubilæum som kirkesanger i Vang. Foto: Martin Damgård

Har tjent under syv præster

Indtil nu har hun tjent under syv præster. Den første hed Kaj Erntsen, og Jytte Sandal husker, at præsten og hans kone tog godt imod hende.

- Præstefruen kom ned til mig på mejeriet aftenen før min første tjeneste. De ville være gode ved mig, så den søndag var det udelukkende salmer, jeg kendte fra skolen. Men jeg var da nervøs, da jeg skulle op og bede indgangsbønnen....

Jytte Sandal blev dog meget hurtigt glad for jobbet, selv om det også kunne være hårdt - ikke mindst når nogle af de folk, som hun var kommet til at kende godt, skulle begraves.

Hun har sunget for sognebørn i flere generationer. Og har også oplevet at skulle være med til at begrave nogle af dem, til hvis barnedåb hun også havde medvirket.

I den slags situationer kan det være svært at holde følelserne tilbage. Men heldigvis er det i løbet af Jytte Sandsals halve århundrede i embedet blevet mere accepteret, at der ind imellem kan gå hul på den professionelle facade.

At skifte salmenumre er en del af kirkesangerens job. - Men vi er gode til at hjælpe hinanden, fastslår Jytte Sandal. Foto: Martin Damgård

En anden markant ændring er kønssammensætningen blandt kirkens medarbejdere. Da Jytte Sandal startede, var hun "ene høne". I dag er de alle kvinder - kirkesanger, organist, graver og præst. Men nu som før er samarbejdet godt, fastslår hun: - Vi hjælper hinanden...

Én sygedag på 50 år

Kun ni år efter, at hun startede som kirkesanger, lukkede mejeriet i Vang-Tvorup, hvorefter Jytte og Svend Sandal flyttede til Thisted. Siden har hun så bare startet bilen for at køre til højmesse og de andre tjenester i Vang. Én søndag i 1980'erne var der dog så meget sne, at et medlem af menigheden måtte hente hende i sin traktor. Men kun én gang i de 50 år har sygdom tvunget Jytte Sandal til at melde fra.

Det med internet og e-mail har Jytte Sandal holdt sig fra, så søndagens salmer skal aftales på anden vis. Men hvis præsterne kan blive ved med at acceptere det, og hvis sangstemmen fortsat er god, har hun ingen planer om at gå på pension.

- Så længe de er tilfredse med mig, vil jeg gerne fortsætte, siger hun.

Mens 40 års-jubilæet blev fejret med fest, medalje og efterfølgende besøg hos dronningen, har Jytte Sandal i denne omgang frabedt sig festivitas. Hun har dog sagt ja til at møde op i Vang på selve dagen, hvor der venter en overraskelse.