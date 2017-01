AALBORG: Torsdag aften leder Nordjyllands Politi fortsat efter en 87-årig dement mand, som gik fra en adresse på Absalonsgade i Aalborg i løbet af torsdagen.

Et vidne har henvendt sig til politiet og føler sig meget sikker på at have siddet ved siden af manden i et tog mod Fyn. Manden bor i Odense, så Fyns Politi hjælper med eftersøgningen.

- De har været ude på mandens bopæl ved 19-tiden, men da var han ikke kommet hjem, fortæller vagtchef Poul Badsbjerg fra Nordjyllands Politi torsdag aften klokken 21.

Her var politiet ved at kontakte togpersonalet for forhåbentlig at få bekræftet, at den 87-årige var med toget torsdag eftermiddag.

Alligevel har politiet ikke indstillet eftersøgningen i Aalborg torsdag aften:

- Så længe vi ikke er 100 procent sikre, bliver vi ved med at lede. Og vi håber virkelig på et godt resultat, for temperaturen er imod os, siger Poul Badsbjerg med henvisning til den hårde frost torsdag.

Hundepatruljer har tidligere torsdag været brugt i eftersøgningen, men politiet ved ikke præcis, hvor der skal ledes.

- Så nu arbejder vi ud fra de henvendelser, vi har fået, fortæller vagtchefen.

Nordjyllands Politi beder fortsat offentligheden om hjælp. Den 87-årige beskrives som 175-180 cm. høj, slank af bygning med kort, gråt hår. Han bærer briller og er iført en lang, grå frakke, et stribet halstørklæde, mørkeblå bukser og sorte sko.

Henvendelser til politiet kan ske på telefon 114.