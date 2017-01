AALBORG: Torsdag ved 21.35-tiden kunne en stor eftersøgning efter en 87-årig dement mand afblæses.

Hele torsdag eftermiddag og det meste af aftenen havde Nordjyllands Politi ledt efter ham i Aalborg, fordi han var gået fra en adresse på Absalonsgade og ikke var set siden.

Et vidne henvendte sig dog og var overbevist om, at manden havde siddet i et tog mod Fyn.

Manden bor i Odense, og Nordjyllands Politi fik derfor hjælp fra Fyns Politi.

Og eftersøgningen endte altså lykkelig:

- Han er fundet i god behold i Odense, meddelte Nordjyllands Politi via Twitter.

Fyns Politi oplyser, at manden blev fundet på Odense Banegård.

Indtil da havde Nordjyllands Politi ikke turdet indstille eftersøgningen på grund af den hårde frost torsdag.