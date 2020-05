90-årige Clint er større fan af film end af fødselsdage

SAN FRANCISCO: Filmlegenden Clint Eastwood runder 90 år søndag, men manden bag rollen som "Dirty Harry" har ikke tænkt sig at trække sig tilbage.

Den flerdobbelte oscarvindende skuespiller og instruktør, der har produceret ni film alene i sine 80'ere, har hverken udtrykt lyst til at gå på pension eller fejre noget i forbindelse med milepælen.

Det fortæller Clint Eastwoods søn, Scott Eastwood.

3 I 2005 vandt Clint Eastwood to oscarstatuetter for sin film "Million Dollar Baby". Mike Blake/Reuters

- Vi kommer til at fejre det med en lille familiesammenkomst. Meget roligt og afslappende, siger den 34-årige skuespiller Scott Eastwood til tv-programmet Access Hollywood.

- Vi sniger helt sikkert en kage ind. Det vil han nok ikke kunne lide, siger Clint Eastwoods søn.

- Han er ikke nogen stor fan af fødselsdage, tilføjer han.

Spaghettiwestern

Clint Eastwood blev født i 1930 i San Francisco i USA. Hans karriere har strakt sig over syv årtier, og han har været med i over 50 film som enten skuespiller eller instruktør.

Sidst han trådte ud på den røde løber, var i november sidste år i forbindelse med premieren på hans seneste film "Richard Jewell".

Filmen modtog lunkne anmeldelser og fik kritik for sin fremstilling af en kvindelig journalist, der fik hemmeligheder fra FBI mod seksuelle ydelser.

Clint Eastwood har gennem sin karriere medvirket i flere kontroversielle film, der har skabt røre.

I spaghettiwestern-filmen "Hævn for dollars" fra 1966, som er den anden film i "Dollar-trilogien", der også omfatter den legendariske film "Den gode, den onde og den grusomme" fra 1966, spiller Clint Eastwood dusørjægeren Manco. Filmtrilogien blev kritiseret for sin overdrevne vold.

Kritik af Dirty Harry: "Fascistisk tilgang":

"Dirty Harry" fra 1971, hvor Clint Eastwood spiller strømeren Harry Callahan, blev kritiseret for dens fascistiske tilgang, og filmene "American Sniper" fra 2014 og "Gran Torino" fra 2008 blev beskyldt for henholdsvis at opildne til krig og for racisme.

Clint Eastwood har hentydet, at han flere projekter i ærmet, men intet blev bekræftet, før coronavirusset lukkede ned for al filmproduktion.

I et interview med den britiske tv-station ITV i januar sagde Clint Eastwood, at han stadig brænder for at lave film.

- Jeg kan godt lide at være i og lave film. Det er dejligt at være i stand til at have et job, der giver løn, sagde han.

Eastwoods seneste film som skuespiller er "The Mule" fra 2018.

/ritzau/AFP

