95-årig spritbilist ramlede ind i forankørende bil

AABYBRO: En 95-årig mand havde torsdag fået sig lidt for meget af en tår over tørsten til, at han kunne køre bil i forsvarlig tilstand.

Det viste sig med al ønskelig tydelighed, da manden i sin bil torsdag ved 11.35-tiden nærmede sig en rundkørsel på Brogaardsvej i Aabybro.

- Den 95-årige overså tilsyneladende, at en forankørende bil bremsede op for at køre ind i rundkørslen, så den 95-årige fortsatte blot og kørte op bag i den forankørende bil, forklarer politiassistent John Clemmensen, Lokalpoliti Hjørring.

Patruljen, der blev tilkaldt til uheldet, vurderede den ældre herre til at være beruset, og efter et pust i alkometeret blev han taget med til afgivelse af blodprøve, så en endelig promille kan fastslås til et kommende retsligt efterspil.

Der skete kun materiel skade ved uheldet.