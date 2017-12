A-kasser advarer mod fristende efterlønsbonus

DANMARK: Om få dage skal alle i efterlønsordningen træffe et afgørende valg. De skal beslutte, om de vil have udbetalt en skattefri efterlønsbonus, eller om de fortsat vil have muligheden for at kunne gå på efterløn.

Hvis de får udbetalt bidraget, træder de helt ud af efterlønsordningen.

Et stort skattefrit beløb kan friste, hvis man drømmer om at renovere huset eller tage på en længere rejse.

Men - man skal tænke sig grundigt om, påpeger A-kasserne og fagforbundet 3F.

Det skriver Avisen.dk.

Initiativet er en del af en række ændringer af pensionssystemet, som nu er vedtaget i Folketinget. Formålet er at få danskerne til gå senere på pension og spare mere op til alderdommen.

Direktør i Danske A-kasser, Verner Sand Kirk, advarer dog:

- Hvorfor vil man give et tilskud til at få folk til at melde sig ud? Det er fordi, de gerne vil have flere til at droppe den rettighed, de har. Men man skal tænke over, om de penge, man kan få ud, står mål med det, man fraskriver sig, siger han til Avisen.dk.

Beregninger fra Danske A-kasser viser, at en 60-årig med 106.000 kroner på sin efterlønskonto risikerer at gå glip af 40.000 kroner ved at få udbetalt efterlønsbidraget.

De 60-årige er ikke de eneste, der kan miste penge ved at hæve pengene i første halvår af 2018.

- Hvis du arbejder, til du når pensionsalderen, får du en skattefri præmie på det tidspunkt, som for langt de fleste er mere værd, siger Verner Sand Kirk.

Eva Obdrup er forretningsfører for 3F’s A-kasse. Hun understreger, at det er vigtigt, man overvejer, hvordan man forventer, at ens arbejdsliv er, når man når efterlønsalderen.

Hun peger på, at man ved at få udbetalt pengene også giver afkald på at få et såkaldt seniorjob. Et seniorjob giver mulighed for et job, hvis man mister sin dagpengeret op til fem år før efterlønsalderen.