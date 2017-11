A.P. Møller - Mærsk giver helt slip på Netto og Bilka

DANMARK: Efter mere end 50 års medejerskab af Dansk Supermarked siger A.P. Møller - Mærsk nu helt farvel til detailhandel.

Salling Fondene overtager den sidste del af Dansk Supermarked fra A.P. Møller - Mærsk. Salling udnytter option på 19 procent af aktierne, oplyser parterne.

- I Mærsk er vi stolte af at have været med på en meget succesfuld rejse gennem mere end fem årtier, siger Søren Skou, administrerende direktør for A.P. Møller-Mærsk, i en pressemeddelelse.

- Ikke mindst af den grund har det været særligt vigtigt for os at bidrage til en dansk løsning, hvor en af Danmarks største private arbejdsgivere vedbliver med at have hovedkvarter i Aarhus, tilføjer han.

Men salget er den rette løsning for aktionærerne, lyder det fra topchefen.

Dansk Supermarked Group omfatter blandt andet kæderne Føtex, Bilka, Netto, Salling og wupti.com.

Aktieposten på 19 procent er solgt for 5,53 milliarder kroner.

Med handlen overgår Dansk Supermarked til at være 100 procents fondsejet. Det ser den administrerende direktør i Dansk Supermarked Group, Per Bank, fordele i.

- Dansk Supermarked Group vil fortsat drive en finansielt stærk virksomhed med fokus på at skabe langsigtet værdi.

- Samtidig giver 100 procent fondsejerskab os nye muligheder, og vi er bevidste om vores sociale ansvar og de muligheder, vi har for at forbedre hverdagen for vores kunder, samarbejdspartnere og de samfund, vi er en del af, siger Per Bank i en meddelelse.

I 2014 solgte Mærsk knap 49 procent af sin andel i Dansk Supermarked til Salling for 17 milliarder kroner.

Med handlen sikrede Salling sig forkøbsret på de resterende 19 procent efter fem år.

Bag dagens handel ligger et 50 år langt parløb mellem A.P. Møller - Mærsk og Salling.

Dansk Supermarked blev i sin tid grundlagt af Hermann Salling, da han åbnede det første supermarked i Danmark i 1960. Samme år stiftede han selskabet Jysk Supermarked.

I 1964 gik A.P. Møller ind i dagligvarebranchen. Han blev partner i Jysk Supermarked med 50 procent, og selskabet skiftede navn til Dansk Supermarked.

/ritzau/