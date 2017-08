A.P. Møller - Mærsks hackerregning kan blive voldsom

ERHVERV: A.P. Møller - Mærsk kæmper i starten af august stadig med de sidste efterdønninger af det store hackerangreb, der ramte shipping- og oliekonglomeratet i slutningen af juni.

Og regningen kan blive ganske stor. Det skriver New York Times.

Avisen skriver, at bankernes analytikeres estimater for omkostningerne ved angrebet spænder mellem 50-450 millioner dollar, 313 millioner til 2,8 milliarder kroner.

Gennemsnitligt venter analytikerne ifølge avisen et udgift på mellem 100 og 200 millioner dollar.

- Jeg har ikke selv forsøgt at indregne omkostningerne, for det er behæftet med meget stor usikkerhed at lave estimater for det. Jeg tror ikke engang, A.P. Møller - Mærsk selv ved, hvad det har kostet

- Men vi har fået regnskaber fra andre selskaber, der har været ramt, og de beretter, at det har kostet salg og indtjening. Så der er en regning, der skal betales, siger A.P. Møller - Mærsk-analytiker hos Sydbank, Morten Imsgard.

26. juni meddelte A.P. Møller - Mærsk første gang, at man var ramt af virusangrebet.

Mærsks containerhavne verden over stod stille, og mange steder kunne man end ikke ringe til. Samtidig var rederiet Maersk Line, der er verdens største containerrederi, ramt.

Mens skibene kunne sejle og navigere var it-systemer ramt i en grad, hvor kunder ikke kunne få at vide, hvor deres fragt var.

Bare få dages forstyrrelser påvirker store mængder fragt hos Mærsk, der er verdens største containerrederi og en af verdens største havneoperatører.

Mærsks skibe fragtede sidste år over 10,4 millioner containere og Mærsks havne håndterede mere end 100.000 containere om dagen.

At indregne prisen for hackerangreb er ikke bare usikkert, det er også en helt ny øvelse for analytikerne.

- Det er ikke noget, vi har beskæftiget os med. Men foråret har budt på to store angreb, så det er nok noget, vi bliver nødt til at forholde os til.

- Og selskaberne skal kunne synliggøre, at de gør alt, hvad de kan, for at undgå det, siger Morten Imsgard.

/ritzau/