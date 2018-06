A. P. Møller vil bore efter varme i Aalborg

AALBORG: Et anlæg, der henter varme fra undergrunden og sender det ud til fjernvarmekunderne, kan være på vej i Aalborg.

Ifølge nyhedsmediet Ingeniøren er Aalborg Energikoncern i dialog med A. P. Møller Holding om udnyttelse af geotermisk varme, som parterne mener, har potentiale til at blive storleverandør af grøn fjernvarme i Danmark.

Med sin store erfaring med boringer og olieindvinding og en ny forretningsmodel vil A. P. Møller Holding både finde det varme vand og etablere og drive geotermi-anlægget, der skal levere varme til et fjernvarmeselskab til en fast pris i 30 år. Altså helt uden økonomisk risiko for fjernvarmeselskabet selv.

Det fremgår af Ingeniøren, at sideløbende med dialogen med Aalborg, har holdingselskabet ansøgt om koncession til indvinding af geotermisk varme i Aalborg-området.

Vicedirektør for Aalborg Energikoncern Jesper Høstgaard-Jensen udtrykker overfor mediet begejstring for initiativet, som han kalder svaret på branchens bønner. Det har potentiale til at kunne sætte fart i udnyttelse af geotermisk varme, vurderer Jesper Høstgaard-Jensen, der bekræfter, at Aalborg er i dialog med A.P Møller om udnyttelse af geotermisk varme, men også med andre selskaber i samme sag.

- Vi skal finde et alternativ til vores kulfyrede fjernvarme og vil gerne bygge et rigtig stort geotermi-anlæg, gerne over 100 MW, som kan levere varme til en tredjedel af fjernvarmebrugerne i Aalborg, oplyser vicedirektøren, der håber, at energikoncernen vil være klar til at indgå en aftale om projektudvikling med et af selskaberne i indeværende år.

For A. P. Møller Holding er der langt mere på spil end at sikre grøn varme til danske storbyer.

- Vi ser et kæmpe potentiale for geotermi i Danmark, fordi vi har så meget fjernvarme. Geotermi er en grøn energiform, som har potentiale til at dække 30 pct. af vores fjernvarmebehov, og det potentiale håber vi at kunne være med til at aktivere med dette initiativ, forklarer Samir Abboud, ansvarlig for geotermi i A. P. Møller Holding.

Han tilføjer, at selskabet også tror på, at geotermi hen ad vejen kan blive en eksportsucces, som vi kender det fra vindmøllerne.

Et afgørende element for succes er at løse problemet med, at geotermisk varme i dag er for dyr i forhold til alternativerne.

- Vi skal ned på en pris, der kan konkurrere med biomasse uden afgift og uden det elproduktionstilskud, der er lagt op til snart at skulle forsvinde - og det tror vi godt, at vi kan. For det er jo afgiftsfri biomasse, som i øjeblikket er alternativet for mange fjernvarmeselskaber, når de skal udvide eller udskifte et eksisterende anlæg, siger Samir Abboud.