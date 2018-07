Å bliver nyt sted at hygge sig i Aalborg - men arbejdet trækker ud

AALBORG: Åbningen af Østerå tager nu for alvor fart.

For knap er sommerferien ovre, før arbejdet med at blotlægge åen rykker ind i næste fase.

- Vi begynder i uge 32, og fra ugen efter bliver der monteret elementer, siger projektleder i A. Enggaard Kasper Dorin Jacobsen.

Etape to af byggeriet skal være færdig ved udgangen af november, og i det hele taget kommer der til at gå lidt tid, før vi kan hænge ud ved å-løbet. For selv om alle elementer er på plads i etape et, så mangler der fortsat beplantning og montering af broer over åen.

