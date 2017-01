INDLAND: Statens Seruminstitut, der holder øje med antallet af influenza-tilfælde i Danmark, melder, at der i de sidste to uger af december er set en betydelig stigning i antallet af patienter, som får påvist influenza. Hvor der i uge 50 blev påvist 91 influenzatilfælde, påvistes 126 tilfælde i uge 51 og 190 tilfælde i uge 52.

Influenza A (H3N2) er fortsat den dominerende virustype - og det er dårligt nyt for de ældre, idet den virustype er kendt for at gå særligt hårdt ud over netop den gruppe og medføre både hospitalsindlæggelser og også flere dødsfald.

Også antallet af indlagte hospitalspatienter med influenza er steget siden uge 40. Nu er der indlagt 263 patienter med influenza, og alene i løbet af uge 51 og 52 steg tallet med 136. Også her er det influenza type A, der er skyld i langt de fleste influenza-tilfælde. Otte patienter er indlagt til intensiv behandling.

Statens Seruminstitut konstaterer i sit nyhedsbrev om influenza, at den ret tidlige stigning i antallet af af laboratoriepåviste influenzatilfælde kan betyde, at vi får en langstrakt sæson som i 2012/13, der også var domineret af influenza A.

I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også stigende og influenza A (H3N2) dominerer - og også ud over Danmarks grænser er stigningen indtruffet tidligere end de seneste sæsoner.

Til gengæld er efterårets lungebetændelses-epidemi ved at være overstået, skriver Statens Seruminstitut. Antallet af tilfælde er godt nok over det normale, men dog så lavt, at man har valgt at afblæse epidemien,