ALGARVE: AaB må klare sig uden Kasper Risgård, når det 19. februar går løs i Alka Superligaen ude mod AGF.

Det er cheftræner Morten Wieghorsts konklusion, efter at midtbaneprofilen måtte forlade mandagens kamp mod Djurgården allerede efter 26 minutters spil.

- Han havde håbet at være klar fra superligaens start, men det kommer ikke til at lykkes nu. Jeg er ked af det på hans vegne, for han vil så gerne tilbage. Det skal han nok komme, men det her var desværre endnu et tilbageslag, siger Morten Wieghorst.

AaB-træneren stod mandag aften med en blandet smag i munden efter at have set sit hold tabe efter straffesparkskonkurrence til svenske Djurgården efter 0-0 efter ordinær tid.

- Vi begyndte godt i kampens første 10 minutter, men derefter var vores første halvleg ikke god. Vi havde for mange uprovokerede boldtab. Det positive var, at anden halvleg var meget bedre, og vi skal glæde os over, at vi var i stand til at forbedre os, som kampen skred frem, lyder det fra Morten Wieghorst.

Han lader sig ikke slå ud af, at hans hold ikke har scoret i ordinær tid i nogen af de tre kampe i Portugal.

- Jeg vil ikke gøre noget stort problem ud af det. Det er selvfølgelig noget, vi skal hjem at arbejde på, men i flere af kampene har vi skabt chancer, som man normalt scorer på, siger Morten Wieghorst.