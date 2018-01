AaB-anfører: Nok ikke den længste kontrakt

FODBOLD: - Jeg har snakket en smule med AaB om forlængelse, men nu må vi se. Jeg går ud fra at begge parter er interesserede i at fortsætte samarbejdet, så jeg tror da, vi kan blive enige. Det bliver nok ikke den længste kontrakt, jeg har lavet, men det er også fair nok, siger Rasmus Würtz.

Selvom anføreren nærmer sig de 35, så har han ad flere omgange bevist, at han stadig har overblikket og evnerne til at højne niveauet på superligaholdet.

- Kontraktlængden vil jo altid blive mindre. Det er naturligt, for vi ved godt, at fodboldspillere sjældent bliver fyrre år på jobbet, og de fleste slutter en god rum tid før. Risikoen for skader, og for at præstationen daler, øges med alderen, men man bliver jo også klogere, siger sportsdirektør, Allan Gaarde, som også vil forlænge med Patrick Kristensen.

- Vi er i dialog om at forlænge, fordi vi ser dem begge som værende vigtige for vores gruppe og for vores klub, siger Allan Gaarde.