AaB-angriber blev vraget efter bytur

AALBORG: AaB tog søndag eftermiddag imod Sønderjyske i Superligaen, men det var uden angriberen Wessam Abou Ali i truppen.

Det skyldtes ifølge AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, at angriberen op til søndagens kamp var ude sent lørdag aften.

- Vi havde fået indikationer på, at Wessam var ude i Aalborg sent i går aftes, og han har ikke levet op til værdier, som vi forventer, siger Gaarde ifølge B.T. til Eurosport.

Historien melder ikke noget om, hvad AaB-spilleren har foretaget sig i byen op til kampen. Men det er heller ikke det vigtigste, understreger Gaarde.

- Det er blevet meget skarpt trukket op inden sæsonen, at det gør man ikke dagen inden kamp, uanset om man drikker sodavand eller ej, siger Gaarde.

Cheftræner Jacob Friis er skuffet over Wessam Abou Ali. Det har han gjort klart over for angriberen.

- Jeg fik besked om det og tog en monolog over for Wessam, da jeg fik det bekræftet. Man skal ikke bringe AaB i miskredit.

- For ham selv, for hans holdkammerater og for alle dem, der støtter AaB i tykt og tyndt, skal man tænke over, at man er AaB-spiller. Det kræver, at man er professionel 24-7, og hvis man ikke kan finde ud af det, så har det konsekvenser, siger cheftræneren efter kampen.

20-årige Wessam Abou Ali fik heller ikke spilletid, da AaB i første runde af superligasæsonen tabte 0-2 ude mod oprykkerne fra Lyngby.

AaB havde derfor brug for point i søndagens kamp mod Sønderjyske, der indledte sæsonen med en sejr.

Nordjyderne var da også foran, men et kanonhug af Sønderjyskes Mads Albæk sørgede for slutresultatet 1-1.

/ritzau/