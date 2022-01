AaB bekræfter interesse i Thomasberg: Vil have dansker

AALBORG:Det skal helst være en dansker og et af buddene som ny AaB-cheftræner er Thomas Thomasberg.

Sådan lyder det fra AaB-sportschef Inge André Olsen, efter at Marti Cifuentes er blevet købt fri af sin kontrakt som træner for den nordjyske klub af svenske Hammarby. Her skal Cifuentes efter planen starte 1. marts.

Thomasberg er i øjeblikket træner i Randers FC, men Søren Pedersen, sportsdirektøren, oplyste i sidste uge, at AaB har vist interesse.

Og nu - efter at Cifuentes er blevet købt fri - bekræfter AaB også, at klubben har kontaktet Randers og forhørt sig.

- Jeg kan bekræfte det, som Søren bekræfter. Det vil være naturligt for os af respekt for klub og gældende aftale, at vi tager kontakt med klubben, hvis vi har en interesse og vil høre, hvordan situationen er.

- Der er også noget økonomi, der skal vurderes i dette. Så det første, vi altid gør, er, at vi kontakter de klubber, som har trænere, vi kunne have interesse for, siger Inge André Olsen.

Nordmanden understreger, at der er flere kandidater, men han ser helst, at AaB anskaffer sig en dansk cheftræner.

- Det vil altid være en prioritet at se, om vi kan få fat i en dansker. Men vi er også åbne for andre nationaliteter.

- Det har vi været tidligere, men vi vil altid foretrække den nemme og gode løsning med en dansk træner, siger han.

Hammarby har udnyttet en købsklausul og sender dermed lidt penge i AaB's klubkasse. AaB er omvendt også parat til at betale for en ny træner, hvis det ikke bliver for dyrt.

- Det kommer an på, hvem det er. Hvis det er Ralf Rangnick, så tror jeg ikke, vi kan købe ham fri. Hvis det er kandidater på et lavere niveau, så kan det måske lade sig gøre.

- Det er jo derfor, vi snakker med klubber for at høre, hvordan det ser ud økonomisk med en træner. Det er en proces, vi er i gang med, og som skal give os de svar.

- Men det kommer helt an på, hvem træneren er. Hvis vi vil købe Jess Thorup i FCK, så skal de måske have to millioner euro. Det er for meget for AaB. Og så er det navn væk, siger Inge André Olsen.

Cifuentes nåede kun at stå i spidsen for AaB i 40 kampe, og nordjyderne vil bruge erfaringerne og sonderingerne fra slutningen af 2020.

- Det er ikke en ny proces, vi starter på. Det er kun 13-14 måneder siden, vi var i gang sidst. Der var flere gode kandidater, da vi valgte Cifuentes. Så nu kører vi på igen og ser, hvad der er muligt at hente, siger han.

Sportschefen vurderer, at AaB er fint rustet til at klare strabadserne i den kommende tid trods udskiftningen på trænerposten.

- Vi står meget godt. Vi har en stab, så maskinen er oppe. Den er ikke afhængig af én person.

- Vi har over tid bygget en stab, som vi har meget stor tiltro til, og som kommer til at køre dette på en fremragende måde sammen med Marti frem til den dag, der kommer en ny træner, siger Inge André Olsen.

AaB, der rejser på træningslejr fredag, er lige nu nummer fire i Superligaen.

/ritzau/