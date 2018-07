AaB blev ydmyget af FCK

FODBOLD: AaB løb søndag aften ind i en regulær fodboldlektion, da det på udebane blev til et 0-4-nederlag til FC København.

AaB kom ellers til København med to sejre i de første to kampe, men i Telia Parken var AaB ganske enkelt underlegne på alle parametre.

Hjemmeholdet gjorde kort proces mod et AaB-hold, der ikke satte mange fødder rigtigt i første halvleg.

Allerede efter seks minutter måtte AaB-målmand Jacob Rinne pille bolden ud af eget net første gang, da Viktor Fischers indlæg gik mellem benene på Jores Okore, og så kunne Dame N’Doye let ekspedere bolden det sidste stykke over stregen.

Efter et kvarters spil var N’Doye på spil igen. Kristoffer Pallesen forsøgte at ekspedere bolden væk, men ramte i stedet Magnus Christensen, så bolden til sidst havnede for fødderne N’Doye, der usvigeligt sikkert sendte bolden op i det ene målhjørne.

FC Københavns dominans var total, og efter 22 minutters spil var der igen problemer i AaB-forsvaret, da Viktor Fischer hamrede bolden på stolpen.

Så var AaB advaret, men lige lidt hjalp det, for få øjeblikke senere blev det 3-0. Viktor Fischers indlæg havnede hos Dame N’Doye, der med et fornemt hovedstød fuldendte sit hattrick.

Fem minutter før en forfærdelig AaB-halvleg var forbi, var FC København også tæt på 4-0. Hjemmeholdet udspillede totalt AaB-forsvaret, og det gav en stor chance til Nicolaj Thomsen, men den tidligere AaB’er måtte se sin hælafslutning blive reddet af Jacob Rinne.

Heller ikke pausen gjorde noget godt for AaB, for fra anden halvlegs begyndelse var det fortsat FC København, der dominerede. Bare to minutter inde i halvlegen var hjemmeholdet nærgående igen, da Robert Skovs forsøg sneg sig lige forbi mål.

Som anden halvleg skred frem, blev der dog længere mellem chancerne. FC København havde leveret nok allerede i første halvleg, mens AaB aldrig rigtig evnede at sætte noget sammen, der kunne true hjemmeholdet.

I kampens tillægstid fuldendte FC København i stedet ydmygelsen af AaB, da Viktor Fischer gjorde det til 4-0

AaB’s næste opgave i Superligaen er mandag 6. august, hvor det gælder et nordjysk lokalopgør mod Vendsyssel FF.