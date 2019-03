AaB-boss: Top-6 er en del af selvforståelsen

AALBORG: Søndag spiller AaB for at komme i mesterskabsslutspillet for anden sæson i træk. Nordjyderne skal have point i den jyske klassiker mod AGF for at have en chance for at komme i top-6, men selv en sejr kan vise sig ikke at være nok.

Og skulle det kikse for AaB, vil det være et slag, der kan mærkes. Det siger klubbens sportsdirektør, Allan Gaarde.

- Den største ulempe ved ikke at komme med i top-6 er, at det er et kæmpe slag for vores selvforståelse. Det vil helt klart præge os, hvis ikke vi kommer med.

- Klubben står og falder ikke med, hvad der sker mod AGF, men vi bliver da påvirket af, om vinden blæser den ene eller anden vej, siger Allan Gaarde.

I den første sæson med den nye superligastruktur missede AaB top-6, og det gør klubben igen på trods af en sejr søndag, hvis Brøndby, Esbjerg og Randers alle formår at vinde samtidig.

Økonomisk er top-6 lukrativt, fordi det giver flere tv-indtægter og sandsynligvis også flere tilskuere på stadion, men det giver også en meget bedre nattesøvn, siger Allan Gaarde.

- Der er et sikkerhedsnet ved at ryge i top-6, for så kan man dårligst blive nummer seks. Så har man kun noget positivt at spille for. Da vi var med i den dårlige del i 2017, var der jo et eller andet spøgelse, som hang over hovedet på os, altså frygten for at kunne rykke ned.

- Selv om vi var mange point foran, var det jo et tema. Vi burde egentlig have fokuseret på, at vi stadig havde en europæisk chance, siger Allan Gaarde.

Han mener, at superligastrukturen, der inden sæsonen blev forfinet i forhold til nedrykningsspillet, sejrer i indeværende sæson.

- Den her sæson er fuldstændig ekstrem i forhold til, at alle de hold, der ryger med i top-6, med troværdighed i stemmen kan sige, at de går efter en bronzemedalje.

- Alle de hold, der ikke klemmer sig med, skal konkurrere om ikke at rykke ned. Der er små ting, der afgør, om man kommer i himmel eller helvede.

- Det er positivt for ligaen, at der er så meget på spil for alle. Den perfekte struktur findes ikke, men vi er kommet nærmere og har gjort rækken mere fair i år, siger Gaarde.

AaB-AGF og de øvrige seks superligakampe i 26. runde begynder alle klokken 17.

/ritzau/