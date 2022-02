AaB-boss: Vi er åbne for hurtigere Lars Friis-start

VIBORG:Viborg FF meddelte torsdag, at Jacob Friis skal være ny cheftræner med øjeblikkelig virkning.

Det efterlader måske en mulighed for, at den tidligere Viborg-træner Lars Friis kan skifte til sit kommende job i AaB hurtigere end først aftalt.

Lige nu er ansættelsesstarten som cheftræner i AaB for Lars Friis 1. august.

I AaB er sportschef Inge André Olsen klar til at indgå en aftale med Viborg og Lars Friis, så han kan starte tidligere som AaB-træner end 1. august, hvis alle parter kan blive enige.

- Denne information om Jakob Friis som Viborg-træner har vi først fået nu. Det er ikke noget, vi har kendt til. Så det er nyt for os. Der har sikkert været en proces i Viborg, som vi ikke har kendt til.

- Nu får vi at se, hvad der sker. Vi vil være åbne over for, at Lars Friis kan komme tidligere, siger Inge André Olsen.

AaB, der sagde farvel til Marti Cifuentes som træner i januar, er klar til at indgå i en forhandling med Viborg og Lars Friis, hvis det kan lade sig gøre.

- Vi har respekt for, at Lars har en aftale med en anden klub, og at vi ikke skal lave noget rod. Men nu kan situationen have ændret sig, så klubberne på et tidspunkt skal tale sammen.

- Der er altid flere parter. Det er ikke kun vores plan, som følges. Viborg har nok en plan, Lars Friis har sikkert også en plan, så vi må se, siger AaB-sportschefen.

Han medgiver, at det kunne give god mening at få Lars Friis inden 1. august.

- Det ville jo sådan set ikke være unaturligt. Men der er flere end AaB, der skal være enig i det. Det er helt nyt, at Viborg har ansat Jacob Friis.

- Situationen er anderledes nu, og det kan være, at de næste dage eller uger viser, at tiden er inde til at tale sammen og se, hvilke løsninger vi kan finde, siger han.

Inge André Olsen ved ikke, om AaB vil rette henvendelse til Viborg, eller hvad næste skridt bliver. Det er for tidligt i processen.

- Det kan jeg ikke svare på nu. Vi har fået informationen for kort tid siden. Vi skal også tænke os om.

- Vi lagde en plan og var afklarede med at vente til sommer af respekt for ansættelsesforholdet. Nu skal vi også lige have diskuteret det internt i AaB, siger Inge André Olsen.

