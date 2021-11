AaB-cheftræner: Der er lang vej op til topholdene

AALBORG:AaB har gennem efteråret kæmpet med i den bedste halvdel af 3F Superligaen. Men det har især været mod de bedste hold, at nordjyderne er kommet til kort.

Cheftræner Martí Cifuentes’ hold har nemlig kun fået ét point i fire kampe mod de nuværende hold i top-tre - Brøndby, FC København og FC Midtjylland.

Søndag aften endte det med et klart nederlag til FCK.

- Vi konkurrerer med hold, der er længere end os. De vil aldrig være en reference for mig, når vi spiller 11 mod 11. På lang sigt ved vi godt, at det er svært mod hold som FC Midtjylland, FC København og Brøndby.

- Vi skal forbedre os en del. Jeg er glad for, hvad jeg ser i holdet i forhold til for et år siden. Men der er stadig lang vej. Jeg er ambitiøs i forhold til, hvad vi kan opnå, siger spanieren.

Det er især det kollektive arbejde, som Cifuentes vil forbedre i jagten på bedre resultater mod Superligaens tophold til foråret.

- Når man har meget individuel kvalitet, bliver man fikseret af det. For at konkurrere på øverste niveau skal vi være bedre kollektivt. Der er meget at arbejde på, og det er et af mine fokuspunkter, siger han.

Offensivspilleren Louka Prip scorede søndag sit syvende sæsonmål i Superligaen. Han understreger vigtigheden af opgørene mod de bedste hold i landet.

- Det er de tre bedste hold i Danmark, så vi skal spille på et højt niveau for vinde de kampe. Men det er også de kampe, der er vigtige, når vi kæmper for top-seks, siger han.

Lukas Lerager, Roony Bardghji og William Bøving stod for FCK's mål i 3-1-sejren over AaB søndag.

