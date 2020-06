AaB-direktør: Svært for passionerede fans at sidde ned

AALBORG:Superligaklubberne og Divisionsforeningen ønsker betydeligt flere tilskuere på tribunerne til fodboldkampe, end det nu er muligt. Men spørgsmålet er, om det er muligt at undgå episoder som den, der opstod i slutningen af onsdagens pokalsemifinale mellem AaB og AGF.

Opgøret sluttede 3-2 til AaB, og den dramatiske afgørelse fik i slutminutterne en lille gruppe AGF-fans bag det ene mål til at løbe ned til et hegn, hvor de tilsyneladende stod tæt og kom i nærheden af spillerne kortvarigt.

Situationen giver ikke anledning til panderynker hos Divisionsforeningens formand, Claus Thomsen, som ikke selv var til stede på stadion.

- Den håndtering, vi så af de meget få tilskuere i går (onsdag, red.), synes jeg, var fuldt forsvarlig og i overensstemmelse med de retningslinjer, der nu er fra myndighederne, siger han.

En af årsagerne til optrinet var ifølge AaB-direktør Thomas Bælum, at AGF-fansene ikke var placeret på det sædvanlige udebaneafsnit.

- Vi arbejdede under tidspres for at blive klar til kampen. Udeholdets fans kom til at sidde i en normal sektion. Vi skal have sæder på udebaneafsnittet.

- Man har nok også lært af det her, at hvis der står 500 dernede, kunne det være, man skulle have kontrollører langs hegnet, så det ikke kan lade sig gøre at løbe derned, siger AaB-direktøren.

Til onsdagens pokalkampe var det første gang efter coronapausen, at der var tilskuere til fodboldkampe mellem hold fra Superligaen.

Thomas Bælum er generelt er tilfreds med afviklingen, men påpeger, at der var situationer, hvor de sundhedsmæssige retningslinjer ikke kunne overholdes til punkt og prikke.

- Jeg synes, at det gik fornuftigt. Der er nogle klimakssituationer, hvor folk stod lidt tæt. Men når kameraet panorerede hen over et almindeligt kampforløb, stod folk med en meters afstand.

- De holdt retningslinjerne i køerne, ved toiletterne, og der var godt med afspritning. Der var en god forståelse for det, når vi kom med anmærkninger fra stadionspeakere og kontrollører.

- To eller tre gange i hver halvleg bad man folk om at overholde retningslinjerne. Vi har sat sedler op om, hvordan folk skulle agere. Det vigtigste var, at folk holdt afstand, og når der ikke lige var noget at juble over på banen, sad man så vidt muligt på sit sæde, siger direktøren.

På forsiden af Divisionsforeningens egen protokol står skrevet, at tilhængere skal sidde ned under kampene, hvor der må samles 500 personer inklusiv spillere, klubpersonale og øvrige tilstedeværende.

- Vi har snakket med politiet om det, og de siger, at så længe det kun er ved spændingsmomenter, man står op, så er det helt fint.

- I takt med at man åbner mere op, vil det være svært for passionerede tilhængere at sidde ned. Det er der ingen tvivl om. Det er lidt svært at vifte med et flag og synge en sang, når man sidder ned, siger Thomas Bælum.

Spørgsmålet er dernæst, om retningslinjer for afstand og adfærd kan overholdes, hvis der åbnes for betydeligt flere tilskuere, som er Divisionsforeningens mål.

- Det er stadig vores holdning, at vi med blandt andet sektionering af stadion og fokus på den samlede tilskuerrejse og alle de faser lige fra ankomstfasen til kampfasen og afgangsfasen er i stand til at håndtere en betydelig grad af kapacitet på danske stadioner forsvarligt, siger Claus Thomsen.

Politiske drøftelser skal afgøre, om der kan laves en forsøgsordning med superligakampe med mere end 500 tilskuere. Det er endnu uvist, hvornår dette initiativ eventuelt kan træde i kraft.

/ritzau/