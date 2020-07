AaB-direktør tager afstand: Fanopførsel skal evalueres

FODBOLD:Direktøren i AaB, Thomas Bælum, tager afstand fra den del af klubbens fans, som trods flere irettesættelser fra stadionspeakeren blev ved med at stå tæt under pokalfinalen, så den måtte afbrydes i et kvarter i første halvleg.

Klubben skal nu evaluere episoden for at afgøre, om den får konsekvenser for fansene.

- Vi kommer til at evaluere på det her. Om det får konsekvenser, og hvordan det får konsekvenser for de kommende kampe, det må vi tage, når jeg har snakket med sikkerhedschefen og vores fankoordinator.

- Men vi tager stærkt afstand fra de her ting, det bliver jeg nødt til at understrege. Vi er et følsomt sted i forhold til genåbningen, siger Thomas Bælum.

AaB havde fået lov til at sælge 725 billetter til kampen og aktivt valgt at give flere af dem til de stemningsskabende fans. Dermed bærer AaB også en del af ansvaret for tilskuernes opførsel, siger direktøren.

- Selvfølgelig har vi et ansvar, når det er vores fans. Vi skal stå til ansvar for, hvordan vi præsenterer os for fodbold. Vi har ikke gjort noget anderledes end til de seneste kampe.

- Vores fangrupperinger har fået nogle billetter for at sikre, at der var stemningsskabende fans inde, og nogle af dem var så lidt for stemningsskabende i dag og kunne ikke forstå de regler, der var.

- Vi vidste godt, at under en pokalfinale, hvor stemningen er høj, kunne der blive trådt ved siden af (coronarestriktionerne, red.). Jeg er glad for, at de forstod budskabet og de også tog konsekvensen og gik ud, siger Bælum.

Han roser arrangøren for at afbryde kampen, da retningslinjerne for afstand mellem tilskuerne ikke blev overholdt.

- Jeg er glad for, at det ikke kom til mere og kom under kontrol. Jeg synes, det var fremragende klaret af de kontrollører, som kom ind og fik dæmpet gemytterne. Vores fans tog konsekvensen og sagde, at hvis det er rammerne, så vil de ikke gå til fodbold, siger AaB-direktøren.

På banen gik det heller ikke som ønsket for AaB. Nordjyderne tabte 0-2 til Sønderjyske.

/ritzau/