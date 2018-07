Live: AaB - FC Midtjylland

FODBOLD: AaB-træner Morten Wieghorst har foretaget to ændringer på sit hold til fredagens møde med FC Midtjylland på Aalborg Portland Park.

Den slovakiske angriber Pavol Safranko er sendt på bænken, og det samme er Kasper Risgård. Rasmus Thellufsen og Oliver Abildgaard er med i stedet, og det betyder, at AaB stiller op i en 4-5-1-formation i stedet for den 4-4-2-opstilling, der blev brugt i premieresejren ude over SønderjyskE.

AaB’s startopstilling (4-5-1): Jacob Rinne - Kristoffer Pallesen, Jores Okore, Jakob Blåbjerg, Jakob Ahlmann - Kasper Kusk, Magnus Christensen, Rasmus Würtz, Oliver Abildgaard, Rasmus Thellufsen - Jannik Pohl

FC Midtjyllands startopstilling (3-4-3): Jesper Hansen - Kian Hansen Bubacarr Sanneh, Erik Sviatchenko - Alexander Munksgaard, Jakob Poulsen, Tim Sparv, Marc Dal Hende - Bozhidar Kraev, Paul Onuachu, Artem Dovbyk

Der er kampstart klokken 19 på Aalborg Portland Park, og du kan følge kampen live herunder: