AALBORG: Marco Meilinger blev skadet, da AaB lørdag tabte årets første testkamp med 2-0 til Hoffenheim, men østrigeren er formentlig snart tilbage.

AaB-træner Morten Wieghorst ser godt nok bort fra Meilinger i torsdagens testkamp mod Hobro, men allerede i næste uge kan han måske være tilbage på træningsbanen.

- Vi er rimeligt forstrøstningsfulde, for der er ikke noget, der er revet over. Det ligner en overanstrengelse af hoftebøjeren, lyder det fra Morten Wieghorst.

Lidt længere udsigter har det for Thomas Enevoldsen, der stadig kæmper for at komme tilbage på træningsbanen efter den knæoperation, han gennemgik i juleferien.

- Der går et stykke tid endnu, før han er tilbage på banen, men vi håber på, at han kan træne med under vores træningslejr, siger Morten Wieghorst.

AaB er på træningslejr i Portugal fra 29. januar til 8. februar.