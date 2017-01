AALBORG: AaB bekendtgjorde torsdag, at man med virkning fra sommer har indgået en aftale med den 22-årige amerikanske målmand Michael Lansing, men dermed stopper nordjydernes jagt på nye målmænd ikke.

AaB er således fortsat på jagt efter en målmand, der kan tiltræde omgående som erstatning for Carsten Christensen, der har valgt at indstille karrieren.

- Vi er stadig på udkig efter en målmand, der kan være med til at hjælpe os på den korte bane, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

Derfor ændrer aftalen med Michael Lansing heller ikke noget for østrigske Ivan Lučić, der i disse dage er til prøvetræning i AaB.

- Han har hele tiden været orienteret om, at vi ville hente Michael til sommer, så for ham ændrer det ikke noget, for vi er jo stadig på udkig efter en kortsigtet løsning. Det er en kabale, vi forsøger at få til at gå op, siger Allan Gaarde.

Ivan Lučić kommer formentlig i kamp for AaB i dag, når det gælder en testkamp mod BK Häcken.