ALCANTARILHA: En knæskade betyder, at Jannik Pohl siden torsdag ikke har været i stand til at træne sammen med holdkammeraterne under AaB’s træningslejr i Portugal, men der lys forude for angriberen.

Jannik Pohl har pådraget sig en overbelastning på indersiden af knæet, men beskeden fra AaB’s lægestab til angriberen er, at han formentlig slipper med en enkelt uges pause.

- Jeg havde håbet, at den her opstart skulle være min første som seniorspiller, hvor jeg kunne træne fuldt med hele vejen. Sådan skulle det ikke være, men hvis jeg kan nøjes med en uges pause, er det jo heller ikke så alvorligt igen, siger Jannik Pohl.

Timingen er dog uheldig for den unge angriber, der med AaB’s indkøb af Jakub Sylvestr har fået fornyet konkurrence om pladsen i front.

- Jeg har det fint med, at Jakub er kommet, for konkurrencen om pladsen vil helt sikkert også udvikle mig til at blive en bedre spiller.

- Men jeg er selvfølgelig træt af, at jeg ikke kan spille, og at jeg dermed giver mine konkurrenter endnu flere muligheder. Det har jeg været lidt for god til i min tid som senior med de skader, jeg har haft, siger Jannik Pohl.