AaB fightede sig til det ene point trods eklatant dommerfejl

AARHUS: Dommer Mads Kristoffer Kristoffersen kommer nok ikke på listen over modtagere af julekort fra AaB-kontoret på Hornevej til december.

Dommerens mærkværdige røde kort til Jores Okore i første halvleg gjorde nemlig livet særdeles svært for AaB, der dog stadig ikke kan sige sig fri for personlige fejl i de scoringer, der betød, at kampen endte 2-2, da AaB flot fightede sig tilbage efter at være bagud to gange med en mand i undertal.

Det ene point betyder, at AaB maksimalt falder to pladser tilbage i den vigtige runde, hvor der uddeles tv-penge for første gang i sæsonen. Vinder Brøndby mandag over OB ryger AaB ned på femtepladsen.

AaB startede ellers opgøret godt og lagde AGF under pres. Tidligt i kampen havde Magnus Christensen bolden i nettet, men der blev dømt offside, fordi Tom van Weert ifølge dommeren blokerede udsynet for Oscar Whalley i AGF-målet.

AaB fortsatte dog udfortrødent. Oliver Abildgaard ramte stolpen med et et flot skruende skud i første havleg efter godt forarbejde fra Philipp Ochs og Rasmus Thellufsen - det var dog nok også tyskerens eneste gode aktion i kampen. Han havde fået chancen fra start i stedet for Kasper Kusk på højrekanten.

Men midt inde i første halvleg kom kampens mest omdiskuterede situation. Ryan Mmaee driblede ind i feltet i duel med Jores Okore, og begge spillere faldt til jorden. Men dommeren valgte at fløjte for et noget tyndt straffespark, og endnu værre for AaB hev han også det røde kort op ad lommen - stik imod de regelændringer, der blev lavet for et par år siden, hvor man netop ville undgå at straffe et hold dobbelt.

Jacob Rinne viste sig dog som en god mand for AaB, da han flot nappede straffesparket fra Tobias Sana.

AGF fik dog scoret i første halvleg. Magnus Christensen, Kasper Pedersen og Frederik Børsting fik ikke kommunikeret i højresiden af forsvaret, og pludselig var Jacob Ankersen alene igennem og scorede fladt til 1-0.

I anden halvleg kunne AGF dog ikke meget, og AaB fik udlignet på en dødbold. Et godt hjørnespark ricochetterede rundt i feltet, og til sidst endte bolden ved Magnus Christensen, der scorede sit andet mål på en uge.

AGF slog dog igen. Frederik Børsting, der absolut ikke havde en god kamp på højrebacken, blev sat så let som ingenting af Casper Højer Nielsen, og han fandt indskiftede Martin Spelmann på midten, der sendte bolden forbi Jacob Rinne.

AGF var tæt på 3-1 på et driekte frispark fra Tobias Sana, der ramte stolpen og derpå Jacob Rinne, men i stedet slog AaB tilbage.

Lucas Andersen kanonerede et direkte frispark mod mål - endnu engang kunne Oscar Whalley ikke holde bolden, og Wessam Abou Ali fulgte op og sendte bolden i nettet.

I overtiden diskede Jacob Rinne op med en stor redning på skud fra Ryan Mmaee, og dermed fightede AaB sig til det ene point.