AALBORG: Aalborg Stadion bliver igen klædt i rødt og hvidt, når AaB søndag spiller forårets første hjemmekamp i Alka Superligaen. Det sker i et opgør, hvor nummer syv fra AaB får besøg af nummer ni, Silkeborg IF.

Sidst de to hold mødtes, snuppede Silkeborg med hjælp fra Nicklas Helenius’ ene mål en hjemmesejr på 5-3.

- Silkeborg har først og fremmest nogle gode offensive kort, og dem skal vi forsøge at lukke ned for. På den anden side skal vi heller ikke stå at forsvare hele tiden. Vi vil også gerne op at score nogle mål i kampen, så jeg er sikker på, det bliver en underholdende kamp, og så håber vi, den ikke bliver lige så målrig, som den gjorde nede i Silkeborg, siger AaB’s Joakim Mæhle med et smil.

I Silkeborgs september-sejr snuppede Patrick Kristensen den højre forsvarsplads. Nu får 19-årige Joakim Mæhle så lov at prøve kræfter med silkeborgenserne, der blot har tabt en af de seneste ni kampe i Superligaen. Succeskriteriet er klart for nordjyderne, mener Mæhle.

- Det er en sejr og et clean sheet, siger han.

Allerede torsdag møder AaB igen Silkeborg. Det sker i DBU Pokalens ottendedelsfinale.