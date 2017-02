ALCANTARILHA: Hofteproblemer tvang Kasper Pedersen ud i pausen, da AaB sidste tirsdag tabte med 1-0 til svenske Örebro i den første kamp ved træningsturneringen Atlantic Cup i Portugal.

Skaden gør også, at Kasper Pedersen ikke kommer i aktion mandag aften, når Djurgården er AaB’s modstander i den sidste kamp under træningslejren i Portugal, men der er dog lys forude for forsvarsspilleren.

- I forhold til omstændighederne ser det positivt ud. Det er gået meget fremad de sidste dage, og det føles bedre end forventet, så jeg er også ved at få det gode humør tilbage, siger Kasper Pedersen.

Han håber på at være kampklar igen allerede i næste uge.

- Vi har en reserveholdskamp i næste uge, og jeg har sat som mål at være tilbage der. Om det kan lade sig gøre, ved jeg ikke endnu, for det afhænger selvfølgelig meget af, hvordan kroppen reagerer de kommende dage, siger Kasper Pedersen.

Han ærgrer sig over, at skaden gør, at han ikke kan tage kampen op med Markus Holgersson og Jakob Blåbjerg om de to pladser i det centrale forsvar.

- Det stiller selvfølgelig dem stærkere. De har fået et forspring, som jeg skal forsøge at indhente, men det bliver nok svært at nå inden første kamp, siger Kasper Pedersen med henvisning til forårspremieren 19. februar ude mod AGF.