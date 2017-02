AALBORG: Onsdag trænede han for sig selv, men fredag bliver det sammen med holdkammeraterne. Skadesplagede Kasper Pedersen i AaB’s midterforsvar fik grønt lys til at træne med holdet på fredag, da spilleren onsdag blev testet af nordjydernes fysioterapeut.

Midterforsvareren har døjet med efterveerne fra et riv i hoftebøjeren. Rivet kom under træningslejren i Portugal. Efterfølgende døjede Kasper Pedersen så med betændelse i hoftebøjeren. Derfor har han nu været uden kontinuerlig træning på banen i tre uger.

- Det har været frustrerende, at jeg fik et tilbagefald, når jeg lige var kommet tilbage og egentlig følte, jeg kunne konkurrere om pladserne igen. Det har været rigtig træls. Skaden kom ikke belejligt på nogen måde. Op til en sæsonstart vil man gerne være fit. Man ved ikke, om man bliver valgt, men man ved, at der er en mulighed for det, siger Kasper Pedersen.

Nu glæder AaB’eren sig over, han er ved at være klar til igen at kæmpe om en plads på AaB-holdet. Lige nu sidder Jakob Blåbjerg og Markus Holgersson på de to positioner i centerforsvaret.

- Nu skal jeg bygge på og finde ind i de ting, vi gerne vil og så bevise, jeg stadigvæk kan være med og skal spille Superliga. Jeg tager konkurrencen op. Men den bliver nok hård. De to vil jo heller ikke lade pladsen gå fra sig, siger Kasper Pedersen.

Både han og Morten Wieghorst vurderer, at søndagens kamp mod Silkeborg IF umiddelbart ikke virker realistisk for Kasper Pedersen. Muligheden for at være med i truppen til torsdagens pokalkamp mod Silkeborg eller i den efterfølgende kamp i Alka Superligaen 6. marts mod OB vil de to dog ikke udelukke.