AaB forventer større hul i pengekassen efter misset top-6

KØBENHAVN:Fodboldklubben AaB forventer et større underskud i 2021, efter at holdet missede en plads i mesterskabsspillet.

Torsdag har den nordjyske superligaklub sænket forventningerne til årets resultat fra et minus på 2-5 millioner kroner til et minus på 8-13 millioner kroner. Det oplyser AaB i en fondsbørsmeddelelse.

Nedjusteringen skyldes dels den manglende plads i top-6, hvilket medfører færre tv-indtægter.

Derudover har Aalborg-klubben indregnet en forventning om, at der ikke kommer tilskuere på tribunerne i det nordjyske på grund af den øjeblikkelig coronakrise.

Selv om der tidligere på ugen fra politisk side blev fremlagt en genåbningsplan for Danmark, så har myndighederne endnu ikke givet fodboldklubberne mulighed for at åbne for tilskuere.

En ekspertgruppe er dog i gang med at vurdere muligheden for, at publikum kan vende tilbage.

AaB sluttede Superligaens grundspil på en niendeplads. Holdet skal nu kæmpe mod holdenes fra ligaens nederste halvdel om at undgå nedrykning til 1. division.

AaB har dog en afstand på otte point til Lyngby under nedrykningsstregen, så nordjyderne er ikke i umiddelbar nedrykningsfare.

/ritzau/