AaB har ansat ny direktør: Tidligere fodboldspiller skal stå i spidsen for klubben

AALBORG: Aalborg Boldspilklub A/S har ansat Thomas Bælum som ny administrerende direktør. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

40-årige Thomas Bælum kommer fra et job som direktør i Randstad Danmark. Han har tidligere haft en karriere som professionel fodboldspiller i blandt andet AaB, som han forlod i december 2003 efter 182 kampe.

Thomas Bælum vil fra 1. august 2018 udgøre direktionen i AaB sammen med sportsdirektør Allan Gaarde.

- Med ansættelsen af Thomas Bælum, der sammen med Allan Gaarde vil udgøre direktionen i AaB, har vi fået en direktion der sammen med den øvrige ledelse og medarbejdere kan skabe gode resultater og udvikle AaB såvel økonomisk som sportsligt og dermed sikre en positiv fremtid for vores klub, siger AaB’s bestyrelsesformand.

Thomas Bælum og Allan Gaarde danner ledergruppe i AaB sammen med salgschef Lars Glinvad og presse- og kommunikationschef Brian Andersen, og Thomas Bælum glæder sig til sin nye udfordring:

- Jeg er for det første stolt af, at AaB har peget på mig som ny administrerende direktør, og jeg vil gøre alt for at leve op til tilliden. Jeg har altid haft et ønske om engang at komme tilbage til sportens verden, og lige præcis som administrerende direktør i AaB er der for mig tale om et drømmejob, da det er den klub, jeg er vokset op med, siger Thomas Bælum.

Thomas Bælum bor nu i Silkeborg, men han og familien rykker omgående til Aalborg.